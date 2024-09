Die ersten beiden Warhammer 40.000: Dawn of War-Titel feiern ihr 15- und 20-jähriges Jubiläum mit Neuerscheinungen

HQ

Sowohl Warhammer 40,000: Dawn of War als auch Dawn of War II wurden auf zwei separate All-Inclusive-Collector's Editions aktualisiert. Das bedeutet, dass alle Erweiterungen und herunterladbaren Inhalte in diese Editionen integriert sind. Wenn Sie die Basisspiele bereits besitzen, erhalten Sie das Upgrade kostenlos.

Sie haben auch einen großen Verkauf auf dem Anniversary Edition für beide Titel, wobei der erste 5,60 £ und der zweite 8 £ für Steam kostet. Leider scheinen diese Editionen keine Gameplay-Neuigkeiten oder Updates zu enthalten. Hier ist, was Relic Entertainment über das Upgrade sagt:

"Die bei den Fans beliebte und legendäre Veröffentlichung von Dawn of War und Dawn of War 2, die ursprünglich von Relic Entertainment in den Jahren 2004 bzw. 2009 entwickelt wurden, sind gerade 20 und 15 Jahre alt geworden! Um das zu feiern, haben wir zwei Jubiläumseditionen zusammengestellt, in denen wir das Originalspiel mit all seinen DLCs und Erweiterungen sowie eine Vielzahl von lustigen Extras für die Fans zusammenstellen."

Ob dies eine Vorahnung für die Ankündigung von möglichen vier ist, lassen wir dahingestellt. Der dritte Teil wurde nicht gut aufgenommen und Relic hat den Titel im Voraus aktualisiert. Seitdem hat sich das Studio von Sega losgesagt und ist nun unabhängig, und auf ihre letzten beiden Titel Age of Empires IV oder Company of Heroes 3 folgte kein neues Projekt. Wenn du dich jedoch für zwei großartige Strategiespiele zu einem niedrigen Preis interessierst, kannst du mit einem oder zwei nichts falsch machen.

Wie würden Sie sich eine mögliche Vier zum Anschauen und Spielen wünschen?