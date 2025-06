Die ersten beiden Netflix-Häuser werden Ende 2025 eröffnet

HQ

Netflix versucht sich an physischer und persönlicher Unterhaltung, und zwar durch die Schaffung von Veranstaltungsorten, die als Netflix Houses bekannt sind. Die Idee ist im Grunde ein Mini-Themenpark, in dem Fans die wichtigsten Netflix-Marken besuchen und sich mit ihnen beschäftigen können, indem sie an stilisierten Aktivitäten teilnehmen und dabei auch designte Speisen essen.

Es ist sicherlich ein ungewöhnliches Setup, aber Netflix hält an der House -Idee fest fest, so sehr, dass die ersten beiden Veranstaltungsorte bereits später in diesem Jahr in Philadelphias King of Prussia Mall und Dallas Galleria Dallas eröffnet werden. Diese werden ein "dauerhaftes, ganzjähriges Zuhause für Fans sein, das einige unserer beliebtesten Shows und Filme zum Leben erweckt - darunter Wednesday, Squid Game, ONE PIECE, Stranger Things und A Knives Out Mystery-Franchise - durch die ersten immersiven, storygetriebenen Erlebnisse ihrer Art", wie Netflix erklärt.

Aber das wird noch nicht alles sein. Eine dritte Spielstätte ist bereits für das Strip in Las Vegas geplant, das voraussichtlich im Jahr 2027 eröffnet wird.

Die beiden kommenden Veranstaltungsorte werden den Fans unterschiedliche Möglichkeiten bieten, sie zu erleben, wobei Philadelphia Wednesday, One Piece, VR-Spiele, Minigolf und ein Tudum Theater bietet, während Dallas stattdessen Stranger Things, Squid Game und eine RePLAY Spielhalle bietet. Schaut hier vorbei, um genau zu sehen, was jedes Haus auf Lager hat.

