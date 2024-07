Die ersten 11 Call of Duty: Modern Warfare III Teams, die am Esports World Cup teilnehmen, stehen fest

HQ

Eines der überraschendsten Turniere beim Esports World Cup ist die Aufnahme eines Call of Duty: Modern Warfare III Events. Es ist überraschend, weil die führende Call of Duty E-Sport-Szene von der exklusiven Call of Duty League (die nur 12 Teams umfasst) dominiert wird, und an diesem Event werden 16 Teams teilnehmen, und nicht einmal jedes CDL-Team.

In diesem Sinne kennen wir jetzt viele der teilnehmenden Teams. 11 Organisationen wurden bestätigt, fünf werden in den kommenden Tagen und Wochen noch bekannt gegeben. Von denen, die eingesperrt sind, sind 10 CDL-Teams oder CDL-Muttergesellschaften, wobei eines ein Call of Duty Pro League -Team ist.

Die Atlanta Faze, Toronto Ultra, Seattle Surge, Boston Breach, Carolina Royal Ravens und Las Vegas Legion werden alle als ihre CDL-Ähnlichkeiten angezeigt, aber Minnesota Rokkr werden als Besitzer G2 Esports angezeigt, Los Angeles Thieves werden als Eigentümer 100 Thieves angezeigt, OpTic Texas werden als Eigentümer OpTic Gaming angezeigt, und die New York Subliners stellen zum ersten Mal neue Besitzer Cloud9 dar. Die letzte Liste ist Team Heretics, die die CPL-Organisation sind.

Mit einem Preisgeld von 1,8 Millionen US-Dollar und dem Turnier, das vom 15. bis 18. August stattfinden soll, wird der Rest der teilnehmenden Teams zweifellos sehr bald bekannt gegeben.