Die ersten 1.000 Spieler, die im Hardcore-Modus von Diablo IV Unsterblich werden, werden im Spiel verewigt

Wenn ihr noch einen anderen Grund brauchtet, um euch auf Diablo IV zu freuen, dann hat Blizzard vielleicht gerade dafür gesorgt, dass uns in einem kürzlichen Tweet mitgeteilt wurde, dass die ersten 1.000 Spieler, die im Hardcore-Modus Level 100 im Spiel erreichen, buchstäblich in die Geschichte eingehen werden.

Die Benutzernamen der 1.000 Personen werden auf einer Statue von Lilith im Spiel verewigt, und da die Ultimate Edition von Diablo IV später in dieser Woche, am 1. Juni, debütiert, wird das Rennen um die Teilnahme an dieser schwer fassbaren Reihe von Namen offiziell am Donnerstag beginnen.

Es gibt jedoch ein paar Haken bei diesem Rennen, da jeder, der an dem im Mai laufenden Überprüfungsprozess teilgenommen hat, nicht teilnahmeberechtigt ist, und ebenso müssen diejenigen, die gewürdigt werden möchten, bestimmte Kriterien erfüllen, einschließlich des Sendens eines öffentlichen Tweets an @Diablo mit einem Hashtag, ihrem vollständigen Battle.net Namen, und eine Form des Nachweises der Leistung.

Die vollständigen Regeln des Angebots können Sie hier nachlesen.