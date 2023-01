HQ

Die erste Stunde von Forspoken ist online durchgesickert, kurz vor seiner Veröffentlichung auf PC und PS5 am 24. Januar.

Zuerst in den Resetera-Foren für das Spiel entdeckt, gibt das lange Gameplay-Material nicht zu viele Spoiler, aber wenn Sie völlig blind in Forspoken gehen wollen, ist es wahrscheinlich am besten, dass Sie das Leck vermeiden.

Wenn Sie jedoch nach einem ersten Eindruck des Spiels suchen und erweitertes Gameplay-Material sehen möchten, lohnt es sich vielleicht, in das Spiel einzutauchen.

In anderen Nachrichten enthüllte Forspoken kürzlich seine anspruchsvollen PC-Spezifikationen, die erfordern, dass Ihr System mindestens eine Radeon RX 6800 XT hat, um mit 4K 60fps zu laufen.