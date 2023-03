Die erste Staffel von The Last of Us endet mit Rekordzahlen

HQ

Als die vorletzte Episode von The Last of Us das beste Debüt der Show hatte, hofften Sie wirklich, dass die letzte Episode die 10-Millionen-Marke erreichen würde. Leider war das nicht der Fall, aber es stellte dennoch einen neuen Rekord auf.

Warner Bros. Discovery hat bekannt gegeben, dass die neunte und letzte Episode der ersten Staffel von The Last of Us in den ersten 18 Stunden nach der Ausstrahlung auf HBO von mehr als 8,2 Millionen Zuschauern gesehen wurde und auf HBO Max verfügbar wurde. Das sind 100.000 mehr als der Rekord der letzten Woche, also ist es immer noch sehr beeindruckend. Vor allem, weil uns auch gesagt wird, dass dies bedeutet, dass The Last of Us die meistgesehene Show von HBO Max in Europa und Lateinamerika geworden ist.

Und nur um dieses Debüt in die richtige Perspektive zu rücken, hier ist ein Überblick über die Premierenzuschauer jeder Episode weniger als 24 Stunden (mit einer Ausnahme) nach ihrem Debüt:



Folge 1 - 4,7 Millionen (15. Januar)



Folge 2 - 5,7 Millionen (22. Januar)



Folge 3 - 6,4 Millionen (29. Januar)



Folge 4 - 7,5 Millionen (5. Februar)



Episode 5 - 11,6 Millionen (10. Februar - 12. Februar, da sie Daten von Freitag bis Sonntag enthält, da sie früh ausgestrahlt wurde, um Kollisionen mit dem Super Bowl zu vermeiden)



Folge 6 - 7,8 Millionen (19. Februar)



Folge 7 - 7,7 Millionen (26. Februar)



Folge 8 - 8,1 Millionen (5. März)



Folge 9 - 8,2 Millionen (12. März)



Es wird interessant sein zu sehen, ob sich dieser positive Trend fortsetzt, wenn Staffel 2 in dem ankommt, was wir für 2024 erwarten.

