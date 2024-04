Die erste Staffel von Suicide Squad: Kill the Justice League ist ein Witz

HQ

HQ

Am Ende habe ich Suicide Squad: Kill the Justice League eine 5 gegeben, denn obwohl das Spiel sowohl heute als auch vor etwas mehr als einem Monat mit Designproblemen gespickt war, die darauf warteten, in der Rezension katalogisiert zu werden, gab es einen Unterhaltungswert. Bis heute behaupte ich, dass es einige lustige Momente in Rocksteadys erstem (und vielleicht letztem) Live-Service-Titel gibt und dass hohe Produktionswerte dazu beitragen, dem ansonsten eher harten Sündenfall etwas den Stachel zu nehmen.

Wisst ihr, was in der ersten Live-Service-Saison des Spiels komplett ausgelassen wird? Alles, wie in everything, das das Hauptspiel auch nur annähernd unterhaltsam und funktional gemacht hat, und was übrig geblieben ist, ist vielleicht das schwächste große Inhaltsupdate für ein Live-Service-Spiel, das ich je erlebt habe. Und nicht nur das, es ist auch eine kopfzerbrechende Entscheidung von Rocksteady, die die einmalige Gelegenheit hatten, uns alle davon zu überzeugen, dass dieses Spiel eine Zukunft hat, aber das Spiel im Grunde genommen noch schlimmer gemacht hat.

Werbung:

Okay, erinnert ihr euch noch daran, als Rocksteady sagte, dass alle Charaktere in den kommenden Staffeln kostenlos sein würden? Das gilt auch für Joker, der technisch gesehen der größte und bisher einzige Neuzugang der Staffel ist. Aber pragmatischer: Er wird auf Stufe 35 freigeschaltet und vielleicht noch kritischer, nachdem ihr den neuen Brainiac-Boss besiegt habt. Ihr denkt vielleicht: "Ich bin bereits auf Meisterschaftsrang 35", aber das sind die brandneuen Ränge für Angstepisoden, und ihr fangt bei Null an. Ja, jeder muss eine Stunde grinden, vielleicht auch zwei, um Zugang zum neuen Charakter zu erhalten. Oder... Sie können 10 £ ausgeben, um ihn sofort freizuschalten. Cool, oder? Es lohnt sich auch, hier innezuhalten, um anzumerken, dass ihr Brainiac erneut besiegen müsst, und dieses Mal kopiert er im Grunde das gleiche Moveset, das für Green Lantern im Hauptspiel entwickelt wurde. Nachdem er in den Staub gebissen hat, kannst du Joker verwenden - du weißt schon, nachdem die neuen Inhalte der Staffel gründlich durchforstet wurden. Du bekommst den neuen Charakter als Belohnung für das Abschließen all der Inhalte, die perfekt zu einem neuen Charakter gepasst hätten. Marvel's Avengers hat das gemacht, weil es so viel mehr Sinn macht.

Okay, also dieser Inhalt, was ist das? Lassen Sie uns von Anfang an klar sein; Es gibt nicht wirklich etwas. Die neuen Incursion-Missionen sind ein Remix aus bereits bekannten Unterelementen, und die Staffel wird von fast statischen Storyboards eingeleitet, so wie Redfall seine Geschichte erzählt hat. Es gibt im Grunde nur eine Szene in der Mitte, und das ist der Moment, in dem A.R.G.U.S. diese neue Multiversum-Version des Joker-Charakters rekrutiert, und das war's auch schon. Das Lustige, oder vielleicht das Gegenteil, ist, dass dies geschieht, ohne dass Joker mit dem Rest des Teams interagiert. Nein, Joker und Harley Quinn tauschen keine bestimmten Worte aus, obwohl die beiden Charaktere eine lange, wechselvolle gemeinsame Geschichte haben. Joker spricht auch nicht sehr detailliert mit den anderen Charakteren während des Spiels, bei dem man im Grunde immer wieder die gleichen Missionen ausführt, ohne dass es eine wirkliche Innovation oder ein Überdenken der Kernelemente des Spiels gibt.

Joker fühlt sich mit dem Spiel identisch an, außer dass er sich mit seinem Regenschirm anders bewegt, aber aufgrund der homogenen Herangehensweise des Spiels an die einzigartigen Kits der Charaktere macht es nicht viel Sinn, neue Charaktere einfach als Aufhänger für neue Staffeln zu verwenden. Eine Minigun, eine Schrotflinte, ein Scharfschütze - 90% der Zeit in Suicide Squad: Kill the Justice League zielst und schießt du, und es gibt keinen großen Unterschied zwischen King Shark und Joker. Und wie gesagt, diese Charaktere tauschen auch keine Informationen aus, die es spannend machen, er zu sein. Und was ist mit Metropolis? Nun, es ist eher ein Skin als eine tatsächliche Renovierung, und es ändert nichts an den topografischen Herausforderungen, die das Spiel von Anfang an hatte.

Werbung:

Schlimmer noch, die Staffel fügt weder neue Inhalte hinzu, in die man sich auf sinnvolle oder unterhaltsame Weise versenken kann, noch versucht sie, eines der Probleme des Spiels zu beheben. Die paradoxe Topografie, die dich über Metropolis schweben lässt, anstatt auf der Straße zu kämpfen? Das ist immer noch so. Die homogenisierte Herangehensweise an Charakterfähigkeiten, bei der nur Bewegungsmuster Charaktere unterscheiden? Immer noch dasselbe. Die langweiligen Missionstypen, die weder innovative Teilziele noch erzählerische Bedeutung bieten? Jetzt ist es noch schlimmer, denn weder die vier Charaktere noch der Joker haben sich etwas zu sagen. Die unübersichtliche Oberfläche mit zu vielen widersprüchlichen Designelementen und Philosophien? Sie haben es erraten...

Man könnte meinen, dass das ein bisschen hart ist, aber um ehrlich zu sein, hatte Rocksteady viel Zeit, um diese erste Staffel entweder zu verschieben und sicherzustellen, dass diese Inhalte entweder aussagekräftiger sind oder auf eine aufregendere Art und Weise umgesetzt werden. Und nicht nur das, dieses Update sollte das Spiel auf einen Kurs gebracht haben, auf dem wir Verbesserungen und Korrekturen für die wichtigeren Probleme des Spiels sehen könnten, die das Spiel bis zum Schnappschuss plagen.

Das Spiel sieht immer noch großartig aus und hört sich auch gut an, aber das wussten wir alle bereits. Der Punkt ist, dass das Spiel nicht mehr auf der Stelle treten kann, und deshalb ist diese erste Staffel ein Flop der Dimensionen, der in einer Zeit, in der das Spiel genau das Gegenteil braucht, äußerst unambitioniert erscheint. Entweder das, oder Rocksteady und/oder Warner Bros. kürzen ernsthaft sowohl das Budget als auch die Ambitionen. Das Ergebnis ist dasselbe; Es wird nicht empfohlen, diese Saison durchzuspielen, auch wenn du das Spiel bereits besitzt. Eine Sache ist Geld, eine andere ist Ihre Zeit. Diese Jahreszeit ist Ihre Zeit nicht wert.