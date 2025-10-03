Die erste Saison von Skate debütiert nächste Woche und bringt hüpfende Schlauchboote und den "Battle Pass"

HQ

Skate hatte einen etwas turbulenten Early-Access-Start, da sich die Fans auch mit der Monetarisierung und dem allgemeinen Ton des Spiels auseinandersetzen mussten. Es gibt Arbeit für Full Circle, bevor der Skateboard-Titel in seinem fertigen 1.0-Zustand erscheint, und dies beginnt mit dem ersten Saison-Update zu wirken.

Ab dem 7. Oktober bringt Season 1 eine Reihe neuer Funktionen und Inhalte ins Spiel, darunter neue Gebiete, saisonale Events, neue Herausforderungen und Aufgaben, zusätzliche Markenpartner und sogar die Idee des Skate.Pass Battle Pass.

Gemäß den neuen Bereichen werden San Van mit neuem Dekor bei The Orb und The Skateway ergänzt. Aber diese Dekoration wird nur ein Vorgeschmack auf das sein, was kommen wird, denn Skate-o-Ween wird bald eintreffen und zwischen dem 21. Oktober und dem 11. November Halloween-Leckereien bringen. Dieses Event wird als "unbeschwerte Halloween-Feier, bei der es weniger um den Gespenst geht" beschriebenSkate, eine Möglichkeit für die Spieler, in einem albernen Kostüm herumzulaufen. Darauf folgt die 7-Ply Maple Harvest zwischen dem 18. November und dem 2. Dezember, die die Bewegung der 70er Jahre feiert, als Skater entdeckten, wie effektiv Ahornholz als Skateboard-Deckmaterial war.

Ansonsten liegen neue Herausforderungen und Aufgaben auf dem Tisch, insgesamt 40, die wöchentlich ein- und ausgehen. Es wird neue Markenpartner geben, darunter Santa Cruz, Independent und Creature, sowie mehrere neue Songs, die dem Soundtrack von Ice Cube, Dinosaur Jr., Bad Religion und mehr hinzugefügt werden.

Es wird ein Beleuchtungsupdate geben, das das Spiel noch besser aussehen lassen sollte, und natürlich die Skate.Pass, um weitere kosmetische Gegenstände und Tix zu verdienen, indem Sie Herausforderungen und Aufgaben abschließen, indem Sie auf Ihre Weise spielen.

Seht euch all das in Aktion im Season 1 -Trailer unten an.