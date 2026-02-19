HQ

Der Spinosaurus ist zweifellos einer der beliebtesten Dinosaurier, aber auch einer der umstrittensten. Das klassische Bild eines riesigen, wilden und zweibeinigen Monsters, größer und stärker als ein T.Rex, das in Jurassic Park 3 populär wurde, wurde von den meisten Paläontologen diskutiert und widerlegt, doch sie sind sich weiterhin uneinig darüber, wie aquatisch die Tiere waren, welche Jagdgewohnheiten sie hatten oder ob sie vier- oder zweibeinige waren.

Ab dem 19. Februar 2026 wird eine neue Entdeckung neue Informationen in die Spinosaurus-Lore einbringen, da eine neue Art namens Spinosaurus mirabilis gerade offiziell offiziell in einem neu veröffentlichten Artikel auf Science (über El País) benannt wurde.

Der Spinosaurus mirabilis ist erst die zweite benannte Spinosaurus-Art, benannt nach dem ursprünglichen Spinosaurus egypticus, der erstmals 1915 gefunden wurde und dessen ursprüngliche Fossilien im Zweiten Weltkrieg in München zerstört wurden.

Werbung:

Das auffälligste Merkmal des Mirabilis ist ein Wappen in Form eines Krummsäbels, ein Merkmal, das bei diesen Arten von Theropoden-Dinosauriern noch nie zu sehen war und erstmals in den Illustrationen des Paläozesten Daniel Navarro dargestellt wird.

Die ersten Studien beschreiben den Mirabilis, der in seinen Gewohnheiten eher einem Reiher als einem Krokodil ähnelt, lebt und jagt in flachen Gewässern und ziemlich weit vom Meer entfernt. Sie leben vor etwa 95 Millionen Jahren im heutigen Nordafrika, messen etwa 13 Meter, 6 oder 7 Tonnen und haben Kiefer, die als "Käfige" für Fische dienten. Weitere Dinosaurier, darunter zwei Sauropoden (die mit langen Hälsen), wurden in der Nähe gefunden.

Paul Sereno, der leitende Paläontologe der Expedition, fand 2019 erstmals einige Spinosaurus-Fossilien in der Sahara. Er kehrte 2022 in einer anspruchsvollen Ausgrabung mit 29 Paläontologen aus fünf Ländern zurück, und ihre Ergebnisse wurden heute bekannt gegeben. Die Fossilien befinden sich jetzt in Chicago, werden aber nach Niger zurückgebracht, wo Sereno plant, zwei Museen und ein paläontologesches Institut zu eröffnen.

Werbung: