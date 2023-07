Die erste Folge von The Last of Us Staffel 2 wurde vor dem Autorenstreik geschrieben

HQ

Craig Mazin hat kürzlich bekannt gegeben, dass die Premierenfolge von The Last of Us Staffel 2 kurz vor dem Streik der Autoren Anfang dieses Jahres geschrieben wurde.

Trotz des Streiks hofft Mazin, dass die Show auch 2025 noch stattfinden kann. "Wir wollen wirklich versuchen, diese Show auf Sendung zu bringen, wenn sie ausgestrahlt werden soll", sagte er zu Deadline.

"Wenn diese Streiks viel länger dauern, werden wir unweigerlich Druck machen müssen, und das tut uns weh, und es schadet dem Publikum, und es schadet HBO. Alle wollen wieder an die Arbeit; Ich denke, jeder, der die Arbeit tatsächlich macht, einschließlich der Netzwerkleute, die mit uns vor Ort sind, ich denke, jeder will das einfach gelöst bekommen."

Dem WGA-Streik schloss sich kürzlich ein Streik der SAG-AFTRA an, da die Beschäftigten in Hollywood angesichts der drohenden Bedrohung durch KI faire Bezahlung und Sicherheit fordern. Sollte der Streik weitergehen, sieht es so aus, als würde The Last of Us auf der Opferliste der Projekte landen, die dadurch verzögert werden.