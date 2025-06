Die erste Folge von The Guardian of Nature ist jetzt auf den meisten Plattformen verfügbar

Einer der vielen Schatten-Drops, die in diesem Jahr auf der Wholesome Games Direct Show stattgefunden haben, ist die erste Episode von Entwickler Inlusio Interactive 's The Guardian of Nature. Ja, ab diesem Moment kannst du zu den meisten Plattformen gehen, um den Beginn des Puzzle-Abenteuers zu erleben, das sich um einen größenverändernden Botaniker dreht.

Für diejenigen, die mit diesem Spiel nicht vertraut sind, erklärt die Beschreibung: "Die Spieler begeben sich mit dem Botaniker Henry auf eine magische Reise, nutzen seine größenverändernde Fähigkeit, um die Natur über und unter der Erde, im Großen und im Kleinen zu erkunden und Solarpunk-Rätsel zu lösen, um die Natur wieder in Ordnung zu bringen."

The Guardian of Nature bietet sowohl einen handgezeichneten als auch einen handanimierten Kunststil, und was die genauen Orte betrifft, an denen du das Spiel spielen kannst, so ist es jetzt auf dem PC verfügbar (über Steam und itch.io), Nintendo Switch (kein Wort über Switch 2... noch), Xbox One, iOS (sogar durch Apple Arcade ) und Android auch.