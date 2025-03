Die erste Folge von The Game Business befasst sich mit der Veröffentlichung von Assassin's Creed Shadows und wie sich die Veröffentlichung von GTA VI auf andere Spiele in diesem Jahr auswirken wird

HQ

Erst gestern haben wir die Nachricht verbreitet, dass der Produzent und Event-Moderator Geoff Keighley und der ehemalige Gamesindustry.biz-Chef Christopher Dring ihre Kräfte bündeln, um ein neues Nachrichtenformat namens The Game Business herauszubringen, das sich auf die Entwicklung und den Erhalt der Videospielindustrie konzentriert. Was wir nicht wussten, ist, dass wir heute den ersten Nachrichtenslot im Newsletter - und Podcast-Format haben würden, in dem Dring mit Circana-Analyst Stephen Totilo über die Szene der am meisten erwarteten Veröffentlichung des Jahres und sogar des Jahrzehnts sprechen würde: GTA VI.

Niemand möchte in der Nähe von GTA VI gesehen werden

Tatsächlich geht man derzeit davon aus, dass Take-Two und Rockstar freie Hand haben werden, um am Veröffentlichungsdatum herumzubasteln, wo immer es ihnen am besten passt. Ihren Quellen zufolge bereiten sich die größten Spieleverlage der Welt darauf vor, ihre Veröffentlichungspläne bei Bedarf zu ändern, um nicht mit Grand Theft Auto VI zusammenzufallen. Darüber hinaus planen nicht einmal die Top-10-Publisher und Game-as-a-Service-Studios, die Inhalte in der Woche vor der Veröffentlichung von GTA 6 zu aktualisieren. Daher würde eine Verzögerung die potenziellen Kosten dieser Zeitplanstörungen nur erhöhen. Beiden Analysten zufolge würde Nintendo am meisten von einer Verschiebung auf 2026 profitieren, da es die Weihnachtszeit hätte, um die Verkäufe von Nintendo Switch 2 und seinem jüngsten Katalog anzukurbeln.

Assassin's Creed Shadows hat einen großartigen Start hingelegt, aber es ist kein Rekordbrecher

Natürlich darf man heutzutage nicht den Überblick über das verlieren, was viele als Ubisofts "letzte Kugel" bezeichneten, um den Bankrott des Unternehmens zu vermeiden. Assassin's Creed Shadows hat glücklicherweise bei Publikum und Kritikern gleichermaßen großen Anklang gefunden, und viele sind sich einig, dass es der beste Teil der Franchise in seiner "modernen" Ära (d.h. seit Origins) ist. Was die physischen Verkäufe betrifft, so lag Shadows nur vor der Veröffentlichung von Assassin's Creed Valhalla, obwohl dies durch die Tatsache relativiert werden muss, dass es in einer Zeit der Gefangenschaft aufgrund der COVID-Pandemie stattfand. Shadows verkaufte eine ähnliche Anzahl von Box-Exemplaren wie Assassin's Creed Mirage, aber da letzteres zu einem niedrigeren Preis herauskam (es ist auch ein bescheidenerer Titel), waren die Gewinne im Falle der neueren Veröffentlichung um 47 % höher.

GfK-Daten deuten darauf hin, dass dies der beste Start von Ubisoft seit Jahren war und dass Shadows in einer Woche mehr verkauft wurde als Star Wars Outlaws in den ersten drei Monaten, um ein Beispiel zu nennen. Gute Anfangszahlen also für Ubis Accounts, aber wir müssen Shadows im Auge behalten, um zu sehen, ob seine Beine so lang sind, wie sie scheinen.