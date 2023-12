Die erste Erweiterung von Final Fantasy XVI ist jetzt erschienen

HQ

Als Square Enix bestätigte, dass Final Fantasy XVI eine kostenpflichtige Erweiterung erhalten würde, wurde uns gesagt, dass wir bis Ende dieses Jahres mehr Informationen erwarten sollten. Sie hatten tatsächlich mehr als nur Informationen für uns.

Der folgende Trailer zeigt, dass die Erweiterung von Final Fantasy XVI Echoes of the Fallen und The Rising Tide heißt, aber das ist noch nicht alles. Echoes of the Fallen ist ab sofort im PlayStation Store erhältlich und bietet euch Zugang zu viel mehr Story, neuen Gegnern, neuen Waffen (einschließlich Cloud Strifes Buster-Schwert), einer erhöhten Level-Obergrenze und mehr.

Die Rising Tide wird dann im Frühjahr 2024 erscheinen und "neue Herausforderungen" bieten, darunter einen Kampf gegen den legendären Eikon namens Leviathan.