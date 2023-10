Die erste Erweiterung von Dead Island 2 erscheint im November

HQ

Die Entwickler von Dambuster Studios waren sehr glücklich, als sie enthüllten, dass Dead Island 2 Anfang des Jahres einen erstaunlichen kommerziellen Start hingelegt hatte, so dass es nicht lange dauerte, bis sie ankündigten, dass Erweiterungen auf dem Weg waren. Uns wurde gesagt, dass der erste im letzten Quartal dieses Jahres eintreffen würde, und jetzt wissen wir genau, wann.

Dead Island 2's Haus Erweiterung wird am 2. November verfügbar sein. Er führt uns in eine mysteriöse Villa in Malibu, denn hier hat sich der zuvor enthüllte Techno-Death-Kult verschanzt. Ein neuer Schauplatz bedeutet auch neue Kampfmöglichkeiten, also bekommen wir drei neue Waffen, mit denen wir herumspielen können:



Tote Inseln : um dir die Last von den Schultern zu nehmen, während du die untoten Feinde in Vergessenheit bringst.

Hog Roaster : das ultimative Ticket zum viszeralen Töten, während du gleichzeitig Zombies schlachtest und grillst.

K-ROSSBOW: Entwickelt für Präzision und Tödlichkeit, entfesseln Sie verheerende Feuerkraft aus großer Entfernung und lassen Sie zombifizierte Gehirne mit Leichtigkeit explodieren.



Ergänzen Sie das mit acht neuen Fähigkeitskarten und den neuen Bildern unten, und es scheint, als ob es sich lohnen könnte, gegen Ende des Jahres nach Dead Island 2 zurückzukehren.