Die erste Erweiterung von Ark: Survival Ascended enthält Zwischensequenzen aus dem Jujutsu Kaisen Studio

HQ

Die erste Erweiterung für das Unreal Engine 5-Remake von Ark: Survival Evolved wurde enthüllt. Die Erweiterung "Lost Colony" von Ark: Survival Ascended erscheint diesen November, und wir haben einen schicken neuen Teaser-Trailer zur Enthüllung.

Der Trailer besteht hauptsächlich aus einer Zwischensequenz des Anime-Studios MAPPA, das vor allem für seine Arbeit an Jujutsu Kaisen und Attack on Titan bekannt ist. Anscheinend wird die Arbeit von MAPPA in der gesamten Erweiterung in Zwischensequenzen zu finden sein.

Michelle Yeoh ist zurück als Mei-Yin Li und Madeleine Madden wird Helena Walker spielen. Anscheinend wird Lost Colony die Welten von Ark und Ark 2 verbinden und uns endlich einige weitere Details über die bereits 2020 angekündigte Fortsetzung geben.

Vin Diesel erschien im ersten Trailer zu Ark 2, und durch seine Tochter Meeko im Spiel werden wir die Verbindung zwischen Lost Colony und der Fortsetzung sehen. Schauen Sie sich den Teaser-Trailer unten an: