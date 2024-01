Die erste Demo für Headquarters: World War II wird während des Steam Next Fest verfügbar sein

HQ

Die Spieler werden bald in die rasante Action von Headquarters: World War II eintauchen können, da die erste Demo des Spiels während des Steam Next Fest veröffentlicht wird. Die Demo ist vom 5. bis 12. Februar verfügbar und enthält zwei Missionen: ein Tutorial und die erste Mission in der deutschen Kampagne des Spiels, in der die Spieler am D-Day gegen die Alliierten antreten.

Headquarters: World War II soll im 2. Quartal 2024 starten. Das Spiel behandelt die Schlacht um die Normandie in drei handlungsorientierten Kampagnen: Großbritannien, die USA und Deutschland. Neben diesen drei Kampagnen bietet das Spiel einen Gefechtsmodus, einen Karteneditor, ein Tool zur Generierung zufälliger Karten und einen Multiplayer-Modus für bis zu vier Spieler.