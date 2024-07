Die erste blinde Barbie Puppe wurde enthüllt

HQ

Ein Jahr nach dem Barbie -Film fühlt es sich so an, als würde Barbiefever immer noch die Welt erschüttern, und jetzt haben wir eine brandneue Puppe, die von Mattel in Zusammenarbeit mit der American Foundation for the Blind (AFB) enthüllt wurde.

Die AFB half Mattel bei der Entwicklung einer neuen Barbie Puppe, die blinde Mädchen und sehbehinderte Mädchen widerspiegeln sollte. Sie hat einen Stock und eine dunkle Brille als Teil ihres Designs und hat strukturierte Kleidung speziell für blinde und sehbehinderte Mädchen, die gerne mit ihr spielen würden.

"Es ist wunderbar zu denken, dass Kinder mit einer Sehbehinderung jetzt mit einem Barbie spielen können, der wie sie aussieht." Debbie Miller vom Royal National Institute of Blind People sagte der BBC. "Wir sind so zufrieden mit den Details, die in das Design dieses neuen Barbie eingeflossen sind, die taktile Kleidung sowie der Stock und die Sonnenbrille."

Was halten Sie von der Aussicht auf eine blinde Barbie ?

