Das Eröffnungsrennen der Langstrecken-Weltmeisterschaft wurde aufgrund von Konflikten im Nahen Osten verschoben

Der Konflikt im Nahen Osten führte zur Absage des Qatar 1812 km, des ersten Rennens der World Endurance Championship, das am 28. März auf dem Losail-Kurs in Katar stattfinden sollte. Es wird nicht auf andere Strecken verlegt, stattdessen startet die WEC in Imola mit einem 6-Stunden-Rennen am 19. April.

Das Rennen in Katar wird später in der Saison 2026 neu angesetzt. Natürlich, wenn der Konflikt es zulässt. "Die FIA beobachtet weiterhin die Entwicklungen in der Region, und unsere Gedanken gelten allen, die von diesen jüngsten Ereignissen betroffen sind, da wir auf Ruhe, Sicherheit und eine Rückkehr zur Stabilität hoffen", sagte Mohammed Ben Sulayem, Präsident des Internationalen Automobilverbands, in einer Pressemitteilung.

Dieses erstmals 2024 ausgetragene Langstreckenrennen mit einer maximalen Zeitbegrenzung von 10 Stunden und 355 Runden auf dem Lusail International Circuit (der auch den F1 Qatar Grand Prix ausrichtet) dient als Eröffnungsrennen der FIA World Endurance Championship, die aus sieben weiteren Rennen bestehen wird, darunter die 24 Stunden von Le Mans.

Die Formel-1-Rennen in Bahrain (12. April) und Saudi-Arabien (19. April) sind noch offen, aber falls der Konflikt in den kommenden Tagen nicht eskaliert (und es sieht nicht so aus), werden sie wahrscheinlich durch Imola oder Portimao ersetzt.