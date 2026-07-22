Die ermordete Politikerin Ann Widdecome wurde durch 21 Schlage mit einem Hammer auf den Kopf getötet

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Nun laufen die Gerichtsverhandlungen im Zusammenhang mit dem Mord an der britischen Politikerin Ann Widdecome, und die Staatsanwälte teilen weitere offizielle Informationen zu dem Vorfall. Laut BBC News betrifft die jüngste Entwicklung, wie Widdecome getötet wurde, wobei Informationen zeigen, dass sie 21 Mal mit einem Hammer vom mutmaßlichen Mörder, 28-jährigen Joshua Kerry, am Kopf getroffen wurde.

Die neuen Angaben behaupten, Kerry sei am 8. Juli durch die Haustür in Widdecomes Haus in Devonshire eingedrungen. Angeblich kam er in einem roten Vauxhall Corsa an, trug einen Hammer und schwarze Handschuhe ein, ermordete Widdecome brutal, während sie Mittag aß, bevor er ihren Körper vom Stuhl stieß, ihr Portemonnaie stahl und das alles innerhalb von zwei Minuten.

Darüber hinaus fügen die neuesten Informationen hinzu, dass die Polizei weiterhin untersucht, ob der Anschlag eine terroristische oder politische Motivation hatte, und ebenso gibt es, während das Gerichtsverfahren zur Feststellung der Schuld von Kerry noch läuft, Überwachungskameraaufnahmen, die belegen, dass Widdecome am 8. Juli kurz vor einem erwarteten Auftritt in einer Channel-5-Sendung angegriffen wurde.