Die Entwicklung von Square Enix: FFVII: Remake - Teil 3 und Kingdom Hearts IV verläuft "wirklich reibungslos"

HQ

Wenn es eine Sache gibt, die Square Enix-Fans wissen, dann ist es, dass Veteran Tetsuya Nomura nicht schnell funktioniert. Die Arbeit an Kingdom Hearts II begann 2005, bevor es schließlich 2019 veröffentlicht wurde, und Final Fantasy XV begann 2006 und feierte 2016 Premiere - und das sind nur zwei Beispiele, bei denen die Arbeit ewig dauerte (manchmal so lange, dass die Projekte an andere übergeben werden mussten).

Bedeutet das, dass wir uns darauf vorbereiten sollten, die Geduld eines Engels für seine kommenden Titel Kingdom Hearts IV und Final Fantasy VII: Remake - Part 3 zu haben? Nein, nicht unbedingt. Während eines Streams namens Final Fantasy VII: Ever Crisis 2nd Anniversary, der am Wochenende ausgestrahlt wurde, nutzte Nomura die Gelegenheit, um einige Neuigkeiten über seine laufenden Projekte zu geben.

In Bezug auf das Remake sagte er:

"... Die Dinge gehen wirklich reibungslos voran. Mehr kann ich eigentlich nicht sagen - wenn ich plötzlich sagen würde: 'Naja, eigentlich...', wären alle wirklich überrascht! Also ja, die Dinge laufen wirklich reibungslos voran und der Zeitpunkt der Veröffentlichung steht bereits fest. Wir bewegen uns im Moment nach diesem Zeitplan vorwärts, also seien Sie bitte beruhigt und haben Sie Geduld."

Er hatte auch positive Neuigkeiten über das nächste Kingdom Hearts und schloss mit den Worten:

"Kingdom Hearts IV schreitet ebenfalls stetig nach Plan voran, also freuen Sie sich bitte darauf."

Wir sollten wahrscheinlich nicht so bald mit einer Veröffentlichung rechnen, aber es klingt auf jeden Fall vielversprechend, und hoffentlich werden wir in ein paar Jahren in den Genuss beider kommen können.