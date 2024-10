Die Entwicklung von Silent Hill: Townfall wird trotz der Probleme mit Annapurna Interactive weitergehen

HQ

Als der jüngste Bericht herauskam, dass alle Mitarbeiter von Annapurna Interactive gekündigt und das Unternehmen verlassen hatten, begannen sich viele zu fragen, was dies für die bereits bestehenden Vereinbarungen und Vereinbarungen bedeuten würde. Einige Indie-Entwickler haben erklärt, dass sich die Dinge nicht ändern werden, während auch angemerkt wurde, dass die Pläne, Alan Wake und Control auf verschiedene Unterhaltungsmedien zu bringen, auch nicht betroffen sein werden, und jetzt wurden wir auch darüber informiert, dass die Entwicklung von Silent Hill: Townfall auch in Ordnung sein wird.

In einem Beitrag auf X bestätigt Annapurna, dass Silent Hill: Townfall weiterhin Hand in Hand mit Konami und No Code entwickelt wird, wobei der Publisher sogar hinzufügt: "Wir entschuldigen uns zutiefst für alle Bedenken bezüglich Silent Hill: Townfall."

Silent Hill: Townfall wurde vor fast zwei Jahren enthüllt und seitdem haben wir nicht mehr viel über das Spiel gehört. Vielleicht ist diese Bestätigung ein gutes Zeichen dafür, dass sich das eher früher als später ändern wird.