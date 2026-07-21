Die Entwicklung von Poppy Playtime Kapitel 6 wurde bestätigt und enthält neue Geschichten und Charaktere, die in der furchterregenden Spielzeugfabrik spielen

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Seit Jahren ist Poppy Playtime ein echtes Phänomen unter Horror-Fans, sowohl auf dem PC als auch später auf Konsolen, und Millionen mutiger Seelen haben sich in die Playtime Co.-Fabrik gewagt, um deren Geheimnisse zu lüften, während sie vor den finsteren Monstern wie Huggy Wuggy, Mommy Loonglegs, Catnap und anderen flohen. Mit der Veröffentlichung von Poppy Playtime Kapitel Fünf: Zerbrochene Dinge schien die Geschichte und Handlung des Spiels abgeschlossen und ordentlich miteinander verbunden zu sein, aber vielleicht war das nur ein Nebelkerz, der die Wahrheit verbarg...

Es wurde entdeckt, dass Austin James' LinkedIn-Profil – Creative Lead und Concept Artist bei Mob Entertainment – seine Rolle als Concept Artist für die Kapitel 5 und 6 Poppy Playtime aufgeführt hat, wobei speziell das Design von Charakter- und Spielzeugkunst für diese Folgen der episodischen Serie erwähnt wird.

James ist nicht wirklich ein freiberuflicher Mitarbeiter mit einem befristeten Vertrag, sondern der aktuelle kreative Leiter des Unternehmens, daher ist es vernünftig anzunehmen, dass die Informationen korrekt sind. Ein weiterer Beweis dafür ist, dass sein LinkedIn-Profil inzwischen schnell bearbeitet wurde und keine Erwähnung der Kapitel 5 und 6 mehr enthält.

Natürlich gibt es derzeit keine weiteren offiziellen Informationen über die Fortsetzung von Poppy Playtime, aber angesichts des Tempos der Arbeit an den vorherigen Kapiteln wäre es keine Überraschung, wenn wir vor Ende 2026 einen Teaser sehen würden.

Bist du bereit, noch tiefer in die Welt von Poppy Playtime einzutauchen?