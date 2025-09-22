Die Entwicklung von Metroid Prime 4 hat schätzungsweise 100 Millionen Dollar gekostet

HQ

Acht Jahre sind vergangen, seit Metroid Prime 4 zum ersten Mal angekündigt wurde, daher fühlt sich die Tatsache, dass das Spiel nun endlich ein feststehendes Veröffentlichungsdatum hat – den 4. Dezember – fast unwirklich an. Aber es wirft auch die offensichtliche Frage auf: Wie viel hat die Entwicklung dieses problembehafteten Titels wirklich gekostet? Gerüchten zufolge handelt es sich nicht um Kleingeld – näher an 100 Millionen US-Dollar. Diese Zahl stammt aus Quellen, die vom YouTuber Kiwi Talkz kontaktiert wurden, der auch behauptet, dass Nintendo fast fünf Millionen Exemplare des Spiels verkaufen muss, um die Gewinnschwelle zu erreichen. Das ist eine hohe Investition.

Für Nintendo ist die Botschaft klar: Metroid Prime 4 muss sich unglaublich gut verkaufen. Historisch gesehen war die Metroid-Serie nie ein kommerzieller Hit, mit etwa drei Millionen verkauften Exemplaren von Metroid Dread und knapp einer Million von Prime Remastered. Fünf Millionen Einheiten sind zwar möglich, aber es wird eine Herausforderung sein.

Was denken Sie – ein Riesenerfolg oder ein finanzieller Flop?