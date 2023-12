Die Entwicklung von Jumplight Odyssey wurde auf unbestimmte Zeit pausiert

HQ

Der Entwickler League of Geeks hat eine Reihe wichtiger Entscheidungen angekündigt, die sich auf die Art und Weise, wie er arbeitet, und die Mitarbeiter, die er beschäftigt, auswirken.

Es wird festgestellt, dass der Entwickler nach "schnell steigenden Betriebskosten, einem schwächelnden AUD, schlechten Early-Access-Verkäufen und dem beispiellosen Rückzug von Finanzierungsmöglichkeiten in der gesamten Branche" gezwungen war, mehr als 50% seiner Mitarbeiter zu entlassen, einschließlich des gesamten Jumplight Odyssey-Teams, und dass dies bedeutet, dass die Entwicklung dieses kommenden Spiels auf unbestimmte Zeit pausiert wurde.

Diese Änderung bedeutet, dass Jumplight Odyssey nicht als vollständiges und fertiges Produkt erscheinen wird und dass es auch nicht auf PS5- und Xbox Series X / S-Konsolen erscheinen wird.

Was die anderen Spiele von League of Geeks betrifft, so wurde uns gesagt, dass Solium Infernum immer noch am 14. Februar 2024 erscheinen wird und dass Armello weiterhin die Unterstützung erhalten wird, die es derzeit erhält.

Die tatsächliche Zahl der entlassenen Arbeitnehmer beläuft sich auf 29 Personen.