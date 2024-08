Die Entwicklung von Assassin's Creed-Spielen könnte in Zukunft länger dauern

HQ

Assassin's Creed Shadows hat vier Jahre in der Entwicklung verbracht. Das mag für Gamer heutzutage nicht nach einer langen Zeit klingen, aber es ist die längste Zeit, die ein Assassin's Creed-Spiel bisher im Ofen verbracht hat. Es könnte auch die Zukunft der Serie sein.

Im Gespräch mit Gamesindustry.biz sprach Lead Producer Karl Onnée über die Unterschiede zwischen Assassin's Creed heute und der Vergangenheit der Serie. "Natürlich gibt es große Erwartungen", sagte er. "Wir wollen immer besser werden, und das ist es, was wir mit Shadows versuchen. Wir verschieben die Grenzen dessen, was wir tun können."

"Es ist immer ein Gleichgewicht zwischen Zeit und Kosten, aber je mehr Zeit man hat, desto mehr kann man iterieren", fuhr er fort. "Ja, man kann mehr Leute in ein Projekt stecken und es in kürzerer Zeit erledigen, aber das gibt einem nicht mehr Zeit zum Iterieren, denn es braucht Zeit, um das Feedback von den Spielern, dem Team... und dann zu sehen, was funktioniert und was nicht und wie man es verbessern kann. Vier Jahre, denke ich, sind die richtige Balance, um von der Konzeption bis zur Produktion zu gehen und das nötige Feedback für die Anpassung zu erhalten."

Assassin's Creed Shadows ist seit seiner Enthüllung auf einige Kontroversen gestoßen, aber nichts davon hat mit dem Gameplay oder der Spielwelt zu tun, die in beiderlei Hinsicht eine der besten, wenn nicht sogar die besten Bemühungen von Assassin's Creed zu sein scheint. Es scheint, dass sich die Zeit auszahlt, auch wenn wir bis zur Veröffentlichung warten müssen, um zu sehen, ob sich dieses Assassin's Creed wirklich von dem unterscheidet, was bisher kam. Wenn jedoch vier Jahre der neue Sweet Spot sind, können Sie davon ausgehen, dass zukünftige Spiele diese zusätzliche Zeit im Ofen verbringen werden.