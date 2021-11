Die Entwicklung der Xbox Series X hat mehr als vier Jahre gedauert

HQ

Man entwirft ein technisches Gerät nicht über Nacht. Bis zum Beispiel alle Komponenten einer Konsole richtig zusammenpassen, effizient aufeinander abgestimmt wurden und die Funktionalität benutzerfreundlich ist, vergeht natürlich einige Zeit. Wie lange all diese Vorgänge dauern können, hat der Engineering Lead bei Microsofts Xbox-Sparte, Eden Marie, kürzlich kommentiert.

In einem Twitter-Gespräch mit einem wütenden Spieler erklärte der Systemarchitekt, dass die Entwicklung der Xbox Series X mehr als vier Jahre gedauert habe. Einige Ideen gehen sogar auf ältere Konzepte zurück. Zieht man diese Information in Betracht, stecken Microsoft und Sony derzeit wahrscheinlich bereits in der frühen Planungsphase ihrer nächsten Xbox- und Playstation-Generationen.