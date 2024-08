Die Entwicklung auf The Outer Worlds 2 läuft "sehr gut"

HQ

Seit The Outer Worlds hat Obisidian eine Pause von seinem Weltraum-RPG eingelegt und sich stattdessen auf viel mehr Low-Tech-Settings konzentriert, wie das von Pentiment und dem kommenden Avowed. Sobald jedoch nächstes Jahr Avowed veröffentlicht wird, scheint es, als hätten wir eine Fortsetzung von The Outer Worlds am Horizont.

Laut Obsidian-CEO Feargus Urquhart sieht die Entwicklung sehr vielversprechend aus und sagt: "Es läuft wirklich gut." Im Gespräch mit dem Limit Break Network sagte Urquhart:

"The Outer Worlds 2 sieht unglaublich aus. Wir haben jetzt eine Basis mit allem, was wir mit Avowed und The Outer Worlds 2 machen, mit der Art und Weise, wie wir Unreal verwenden und die Tools, die wir seit Jahren entwickeln - um loszulegen und Spiele zu machen, die ganze nächste Generation von Spielen."

Wir haben nicht viel oder gar nichts von The Outer Worlds 2 gesehen, seit es vor ein paar Jahren enthüllt wurde, und natürlich wird Urquhart eine positive Meinung über die Entwicklung des Spiels haben, aber hoffentlich werden wir mit der Zeit in der Lage sein, unsere eigenen Entscheidungen zu treffen, nachdem wir mehr vom Spiel gesehen haben.