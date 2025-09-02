Die Entwickler von The Soul of Clair Obscur: Expedition 33: Sandfall sprechen über Einflüsse für den Soundtrack, Lieblingscharaktere und was passieren wird, wenn "morgen" kommt

HQ

Wie wir Ihnen bereits gestern in einem anderen Artikel berichtet haben, der der technischen Seite der Dinge gewidmet ist, konnten wir während der Devcom, die parallel zur Gamescom in Köln stattfand, die Delegation von SandFall Interactive, den Schöpfern von Clair Obscur: Expedition 33, interviewen. Ein Titel, der nach wie vor einer der stärksten Kandidaten für das Spiel des Jahres ist, und auch eine Revolution und ein wichtiger Schub für das JRPG-Genre.

Aber die Expedition 33 ist nicht nur eine Demonstration von technischem Genie und effizienter Arbeitsabläufe. Es gibt auch viel individuellen Soul, einen "frischen Look" in der Arbeit, wie zum Beispiel im Sounddesign und im Soundtrack. Raphaël Joffres, der Musikdesigner des Spiels, drückte es so aus:

"Es ist sehr interessant, weil der Sound und die Musik des Spiels von Leuten produziert wurden, die wirklich neu darin waren. Für Lorien (Testard), den Komponisten, war es im Grunde sein erstes richtiges Spiel. Für den Sounddesigner war es auch sein erstes Spiel. So hatte jeder ein frisches Ohr für das, was er machen wollte."

Es ist nicht nur so, dass es keine Konventionen gab, wenn es darum ging, die Musik für Expedition 33 zu komponieren oder zu gestalten. Die Designer und der Komponist haben sich auf die unterschiedlichsten Hintergründe gestützt, um die Musik zu komponieren, die die Expedition 33 von Lumiére bis zum Monolith begleitete.

"Die Audioregie war eine Mischung aus japanischen Anime-Einflüssen und einigen modernen Produktionstechniken. Wie Maxence (Cazorla), unser Hauptsounddesigner, zu sagen pflegt, ist es eine Mischung aus Fire Force- und Dubstep-Produktionstechniken, also war es unser Ziel, diese Art von japanischem Vibe zu haben... Aber mit einer westlicheren Produktionstechnik."

Aber wenn es einen Aspekt gibt, bei dem ein Entwickler viel von sich selbst in die Augen des Spielers stecken kann, dann sind es die Charaktere. Wenn man uns vor Beginn des Interviews gefragt hätte, welcher Charakter von den Entwicklern am meisten geliebt wird, hätten wir fast ohne zu zögern Esquie oder vielleicht Renoir gesagt. Aber die Antwort von Charakterdesigner Armande Lecointre führte uns auf einen anderen Weg.

"Ich wollte Monoco sagen. Aber ich liebe es, mit der Paintresse und der Physik ihres Kleides zu arbeiten. Aber ja, Monoco ist das Beste."

Eine Aussage, die auch der leitende Programmierer Florian Torres teilweise teilt. "Mein persönlicher Favorit ist Monoco und nicht die Paintress. Die Hauptsache ist, dass mir als Gameplay-Programmierer das Gameplay sehr gut gefällt. Ich denke, dass das Gefühl, sich einfach in die Feinde verwandeln zu dürfen und als die Feinde zu spielen, super stark ist. Und es ist wie ein guter Trip für den Spieler, und ich mag diese Mechanik wirklich. Und obendrein finde ich die englische Sprachausgabe von Rich Keeble und all die Dialoge, die für diesen Charakter erstellt wurden und so weiter, super lustig."

"Tomorrow comes", wie alle Fans des Spiels wissen, und als wir das Sandfall-Team fragten, wie es nach der Expedition 33 weitergeht und wie sie sich in den aktuellen Erfolg des Projekts eingefügt haben, sprach Game Designer Michel Nohra von dem persönlichen Gefühl, das das Team durchzieht.

"Ich denke, im Moment fängt es an, sich zu beruhigen, aber am Anfang war es ein bisschen überwältigend. Jetzt freuen wir uns einfach auf das, was als nächstes kommt", und Nohra macht eine Pause und fährt fort. "Ungeduldig darauf zu warten, tatsächlich an etwas Neuem zu arbeiten, schätze ich. Aber wir lieben das Spiel und all das Feedback, das wir von den Spielern bekommen, und arbeiten immer noch an den nächsten Updates für Expedition 33."