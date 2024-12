Die Entwickler von Teamfight Tactics haben sich große Mühe gegeben, Arcane Spoiler zu Saison 2 unter Verschluss zu halten

HQ

Die Entwickler von Teamfight Tactics saßen bei der Entstehung vonArcane Saison 2 in der ersten Reihe, aber sie erhielten auch eine monumentale Aufgabe: die Geschichte unter Verschluss zu halten. In einem kürzlichen Interview mit GamesRadar+ verriet Julien Camaraza, ein Designer des Spiels, dass das Team die Skripte für die zweite Staffel von Arcane vor zwei Jahren erhalten hat. Sie erhielten jedoch nur Zugang zu frühen, unfertigen Versionen der Episoden, bei denen einige wichtige Elemente wie die Haare der Charaktere fehlten, so dass die Charaktere in einigen Szenen kahl waren. Trotz des unvollständigen Filmmaterials hatte das Team die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass keine Spoiler an die Öffentlichkeit gelangten.

Um alles unter Kontrolle zu halten, waren die Entwickler gezwungen, Codenamen für die Charaktere zu verwenden und es war ihnen verboten, ihre echten Namen zu sprechen, ein Schritt, der den Prozess noch schwieriger machte. Laut Camaraza wusste das Team, wie wichtig es war, die Geheimnisse intakt zu halten, vor allem, wenn man bedenkt, wie wirkungsvoll Arcane als große Videospieladaption geworden war. Die Erfahrung war nervenaufreibend, aber die harte Arbeit hat sich ausgezahltArcane – Saison 2 startete ohne einen einzigen Leak.

Warst du besorgt über Spoiler, bevor die zweite Staffel von Arcane veröffentlicht wurde, oder hast du darauf vertraut, dass die Macher sie unter Verschluss halten würden?