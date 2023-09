Die Entwickler von Super Mario Bros Wonder hatten während der Prototyping-Phase keine Fristen

HQ

Die 2D-Spiele der Mario-Serie hinken den 3D-Veröffentlichungen in Bezug auf die Einführung neuer kreativer Elemente und Mechaniken lange hinterher. Dies scheint sich jedoch mit dem kommenden Super Mario Bros Wonder zu ändern, das eine Reihe von Gameplay-Innovationen und Power-Ups einführt, nicht zuletzt die Möglichkeit, sich in einen Elefanten zu verwandeln.

Die Tatsache, dass das Spiel experimenteller zu sein scheint, mag damit zu tun haben, dass Nintendo während der Prototypenphase des Spiels keine interne Deadline hatte. Der Produzent des Spiels, Takashi Tezuka, sagte gegenüber Wired:

"Ich wollte verhindern, dass die Leute sagen: 'Wir werden diese Frist nicht einhalten, deshalb haben wir es nicht getan – wir können es nicht tun'"

Ob sich Super Mario Bros Wonder tatsächlich so frisch anfühlt, wie es aussieht, werden wir am 20. Oktober herausfinden, wenn es exklusiv für Switch Premiere feiert.