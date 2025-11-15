Die Entwickler von S.T.A.L.K.E.R. 2 "sind dem Xbox-Team aufrichtig dankbar für all die Zusammenarbeit"

HQ

Vor zehn Tagen haben wir die Game Pass-Titel angekündigt, die in der ersten Novemberhälfte zum Service hinzugefügt werden, natürlich mit Call of Duty: Black Ops 7 als Hauptattraktion.

Gleichzeitig haben wir auch enthüllt, welche Spiele am 15. November aus dem Dienst entfernt werden, darunter S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Das bedeutet, dass er heute, Samstag, fast genau ein Jahr nach seiner Hinzufügung, verschwinden wird. Normalerweise bleibt so etwas ziemlich unbemerkt, aber der ukrainische Titel ist kein gewöhnliches Spiel, da die Mannschaft stark vom Krieg Russlands gegen das Land betroffen ist - einschließlich der Ermordung eines Kollegen.

Dies führte zu wiederholten Verzögerungen, die unter normalen Umständen zu Stornierungen oder anderen Konsequenzen führen könnten, wenn eine Vereinbarung nicht eingehalten wird. Microsoft scheint jedoch sehr verständnisvoll für die unglaublich schwierige Situation von GSC Game World gewesen zu sein, was das Studio dazu veranlasst hat, einen Abschiedsbrief auf Instagram zu schreiben, in dem es ihnen gegenüber dankbar ist, als es den Dienst verlässt. Sie erzählen, wie alles begann und wie positiv es sowohl für Entwickler als auch für Gamer war:

"Diese begann mit einer einzigen E-Mail und entwickelte sich zu einer der glänzendsten Partnerschaften, die wir je hatten. Es ist ein Spiel passiert, das am Ende Millionen von Spielern glücklich gemacht hat."

Das Studio bedankt sich weiter beim Xbox-Team und lobt, wie sie sie durch dick und dünn unterstützt haben, selbst als die Dinge am düstersten waren:

"Wir haben das schon oft gesagt, aber wir sind dem Xbox-Team aufrichtig dankbar für all die Zusammenarbeit, die unglaublichen Showcases, die herzliche Betreuung und die erstaunliche Professionalität. Deine Hand der Unterstützung war immer zu spüren, auch in den dunkelsten Momenten. Gemeinsam haben wir den Spielern ein unvergessliches Erlebnis geboten. Wir sind aufrichtig stolz auf das, was wir gemeinsam erreicht haben. Ohne dich wäre dieser Weg zumindest ganz anders verlaufen.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl verlässt den Game Pass, aber unsere gemeinsame Reise und Freundschaft wird nur weitergehen."

Es ist immer noch viel Leben in dem Spiel, und in der kommenden Woche wird es auch für PlayStation 5 veröffentlicht. GSC Game World schließt mit der Aussage, dass "die Welt von S.T.A.L.K.E.R. auf neue Geschichten und Erfahrungen, Story-DLCs und viele Überraschungen wartet, die wir bereits vorbereiten."

Wie ihr wisst, waren wir von den Abenteuern in der verbotenen Zone sehr angetan, und wenn ihr S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl noch nicht ausprobiert habt, aber interessiert seid, empfehlen wir euch, unseren Testbericht zu lesen, in dem wir erklären, warum ihr es unbedingt ausprobieren solltet. Es lohnt sich auch, sich daran zu erinnern, dass seit dem Schreiben des Textes die Mängel, die es gab, weitgehend behoben wurden.