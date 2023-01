Die Entwickler von S.T.A.L.K.E.R. 2 enthüllen die Änderungen, die seit Kriegsbeginn am Spiel vorgenommen wurden

HQ

Russlands Invasion in der Ukraine hat das Land seit fast einem Jahr verwüstet, und die Entwickler von GSC Game World haben kürzlich darüber gesprochen, wie sie die Entwicklung des kommenden S.T.A.L.K.E.R. 2 beeinflusst hat.

In einem Interview mit WIRED enthüllten die Entwickler hinter dem Spiel, dass es unglaublich hart war, Sicherheit zu finden und vor der russischen Invasion zu fliehen. Einige sind in Kiew zurückgeblieben, um die Hauptstadt zu verteidigen, während andere ihre Familien mitgenommen und Sicherheit im neuen Hauptsitz von GSC gesucht haben, der Berichten zufolge seit Oktober 2022 in Betrieb ist.

Das Team versteht, dass S.T.A.L.K.E.R. 2 eine der ersten Aussagen des ukrainischen künstlerischen Ausdrucks seit Kriegsbeginn ist, und es gibt viele Augen darauf. Maria Grygorovych, Lead Producer von S.T.A.L.K.E.R. 2, sagte:

"Es war ein Spiel über Tschernobyl, das sich tatsächlich in der Region Kiew befindet, das vor dem Krieg von einem ukrainischen Team gemacht wurde, und es wurde nach Beginn der Invasion etwas unvergleichlich Größeres. Es ist jetzt ein nationales Produkt, das zeigen soll, dass die Ukraine nicht nur außergewöhnlich effektiv und mutig auf dem Schlachtfeld ist, sondern auch im Sinne des kulturellen Erbes ebenso wertvoll ist. Etwas, das der Welt gezeigt werden soll."

Es gibt immer noch kein festes Veröffentlichungsdatum für S.T.A.L.K.E.R. 2, aber es wird immer noch erwartet, dass es irgendwann im Jahr 2023 fallen wird, was angesichts des Drucks, dem GSC Game World ausgesetzt wurde, keine leichte Aufgabe ist.