Die Entwickler von Phantom Blade: Zero verwendeten echte Kung-Fu-Meister, um den Kampf einzufangen

Auf dem Summer Game Fest konnten wir nicht nur Phantom Blade: Zero spielen, sondern hatten auch das Glück, mit dem Director des Spiels, Soulframe Liang, zu sprechen, der mit uns ausführlich über die Geschichte, die Kämpfe und mehr sprach.

Wie Sie in jedem der Trailer des Spiels sehen können, sieht der Kampf hier ziemlich herausragend aus, mit Bewegungen, die wie ein Duell in einem Film fließen. Laut Liang liegt das an der Hingabe, die sie in die Nachbildung echter Kung-Fu-Bewegungen gesteckt haben.

"Erstens werden alle Bewegungen von echten Kung-Fu-Meistern in China erfasst", sagte Liang. "Wir haben, glaube ich, viele hochkarätige Kung-Fu-Stuntmen in der Filmindustrie eingeladen, für unsere Kung-Fu-Bewegungen Mo-Cap zu machen, und sie geben auch viele Inspirationen, um all diese Bewegungen mit Doppelklingen und langen Klingen zu entwerfen. Alle Bewegungen sind unglaublich, aber sie sind real. Sie stammen aus echten Kung-Fu-Bewegungen."

"Die Philosophie des Kung Fu ist, dass man sich die ganze Zeit bewegt", fuhr er fort. "Man kann sich überall bewegen. Du kannst dich auf den Rücken des Feindes bewegen und ausweichen und du bewegst dich wie Wasser, oder? Und das ist auch eine sehr wichtige Philosophie im Kung Fu. Und das drücken wir aus."

Sehen Sie sich unser vollständiges Interview im Video unten an. Phantom Blade: Zero befindet sich in der Entwicklung für PS5 und PC.