Die Entwickler von Paradox und The Lamplighters League gehen getrennte Wege

Harebrained Schemes' Versprechen The Lamplighters League war kein Erfolg. Trotz mehrerer guter Kritiken haben die Verkäufe des Spiels die hohen Erwartungen von Paradox einfach nicht erfüllt, und jetzt hat der schwedische Publisher beschlossen, seine Verbindungen zu Harebrained Schemes zu kappen. Dies ist trotz der vorherigen Investition von Paradox in Höhe von 7,5 Millionen US-Dollar in das in Seattle ansässige Unternehmen, das uns zuvor Shadowrun und Shadowrun Returns gegeben hat.

Paradox CEO Charlotta Nilsson hatte folgendes über die Situation zu sagen:

"Wir und die HBS-Führung haben darüber diskutiert, was nach der Veröffentlichung von The Lamplighters League passieren würde, aber ein neues Projekt oder eine Fortsetzung im gleichen Genre entsprach nicht unseren Portfolioplänen."

"Daher glauben wir, dass eine Trennung der beste Weg wäre. Wir freuen uns sehr, dass dieses talentierte, begabte Studio die Chance hat, weiterzumachen und können es kaum erwarten zu sehen, was sie als nächstes machen werden."

Harebrained verspricht, The Lamplighters League bis Ende des Jahres weiter zu unterstützen und zu entwickeln, aber darüber hinaus muss das Studio nach Investoren suchen, die bereit sind, das Projekt in Zukunft weiter zu unterstützen.

Unnötig zu erwähnen, dass wir die Daumen drücken, dass The Lamplighters League allen Widrigkeiten trotzen und im nächsten Jahr trotz der aktuellen dunklen Situation weiter florieren wird.

Hast du The Lamplighters League gespielt und was hältst du von dem Spiel?

Danke, Gamesindustry.biz.