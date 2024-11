Die Entwickler von Lies of P arbeiten an einem neuen Horrorspiel Interstellarer Horror steht als nächstes für den koreanischen Entwickler an.

HQ Neowiz profitiert vom Erfolg von Lies of P, und das Team arbeitet hart daran, die neuen herunterladbaren Inhalte zu verfeinern, die Anfang nächsten Jahres veröffentlicht werden sollen. Natürlich haben sie auch ehrgeizige Pläne für die Zukunft des Studios. Nun wurde bekannt gegeben, dass ihr kommendes Projekt ein Horrorspiel mit einem Science-Fiction-Thema sein wird, das mit der Unreal Engine 5 entwickelt wurde. Die Ankündigung kam von der koreanischen Seite EBN, die auch bestätigte, dass der Lies of P DLC Anfang nächsten Jahres erscheinen soll. Gefällt dir Lies of P und freust du dich auf ihr neues Sci-Fi-Horrorspiel?