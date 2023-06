Die Entwickler von Banner Saga zeigen ihr neues Spiel - Towerborne

Es war ziemlich ruhig von den Entwicklern Stoic, dem Studio, das die beliebte The Banner Saga-Trilogie entwickelt hat, aber jetzt haben wir endlich ein Lebenszeichen. Während des Xbox Games Showcase zeigten sie ihr neues Projekt namens Towerborne, und in diesem farbenfrohen Abenteuer gibt es 2D-Action in einer ausgelassenen, fanatsigen Umgebung. Das Spiel konzentriert sich sehr auf Kooperation, und das sagt Alex Tomas vom Studio über den fraglichen Titel:

"Wir wollten wirklich ein Spiel machen, das wir mit unseren Familien spielen können, auf Conventions spielen können - es zu einer Art Erfahrung machen, bei der man sich hinsetzt und Spaß hat. Wir alle lieben und lassen uns von klassischen Beat 'em up-Spielen inspirieren und wollten eines mit Beharrlichkeit entwickeln, bei dem wir die Funktionen und Spielmodi so lange wie möglich weiter ausbauen können."

Darüber hinaus haben wir im Moment nicht allzu viele Informationen, aber schaut euch den Trailer unten an und macht euch bereit für die Veröffentlichung von Towerborne im nächsten Jahr.