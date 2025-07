Die Entwickler verraten ein für alle Mal, wie Lumines ausgesprochen werden soll

HQ

Lumines begann seine Reise als brillante Tetris-Alternative für die PSP im Jahr 2005 und wurde insgesamt in etwa zehn verschiedenen Iterationen veröffentlicht. Das letzte Spiel war Lumines Remastered, was bedeutet, dass es eine Weile her ist, dass wir das rhythmusbasierte Rätseln erleben durften.

Später in diesem Jahr wird jedoch Lumines Arise veröffentlicht, und damit werden mehrere Influencer darüber sprechen. Aber... Es ist nicht immer einfach zu wissen, um welchen Titel es sich handelt, da die Aussprache sehr unterschiedlich ist. In einem kurzen Video mit dem Gründer der Serie, Tetsuya Mizuguchi, verrät Entwickler Enhance Games, wie Lumines tatsächlich ausgesprochen wird.

Den Reaktionen nach zu urteilen, haben viele Menschen den Namen seit seiner Einführung selbst falsch ausgesprochen und sagen, dass sie dies auch weiterhin tun wollen, obwohl sie jetzt wissen, wie man ihn richtig sagt. Wie du das Spiel selbst ausgesprochen hast und in Zukunft aussprechen willst, geht uns natürlich nichts an, aber zumindest hast du jetzt die Antwort.

Schauen Sie es sich unten an. War es so, wie Sie dachten?