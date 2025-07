Die Engpässe bei Switch 2 werden voraussichtlich bis zum nächsten Jahr andauern, sagen Analysten

HQ

Nintendos neue Konsole fliegt weiterhin im Rekordtempo aus den Regalen und übertrifft ihren Vorgänger bei weitem - aber sie wird auch immer schwieriger zu finden, vor allem in Japan. Laut Nikkei übersteigt die Nachfrage das Angebot deutlich, und die Analysten von Toyo Securities prognostizieren, dass diese Situation bis zum Frühjahr nächsten Jahres anhalten könnte.

In Japan greifen Einzelhändler auf Strategien wie Lotterien und "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst"-Verkauf zurück, die oft auf Kunden mit Mitgliedskarten beschränkt sind. Bisher wurden fünf separate Lotterierunden über den Nintendo-eigenen Online-Shop abgehalten, und viele Fans - die immer wieder die Chance auf einen Kauf "verpasst" haben - äußern nun laut und öffentlich ihren Frust.

Berichten zufolge strebt Nintendo in den ersten zehn Monaten nach der Veröffentlichung 15 Millionen Switch 2-Einheiten an - das entspricht den Verkäufen der ursprünglichen Switch im gleichen Zeitraum. Optimistischere Prognosen deuten jedoch auf 18-20 Millionen Einheiten hin, was 20-30% höher wäre als beim Modell der ersten Generation.

Auch wenn Nintendo die Werksproduktion hochfährt und daran arbeitet, kritische Komponenten zu sichern, gibt es keine Anzeichen einer Verlangsamung. Angesichts der unvorhersehbaren Produktionsleistung und des anhaltenden Kaufrausches wird die Switch 2 wahrscheinlich bis zum Frühjahr 2026 oder sogar darüber hinaus ein knappes Gut bleiben.

Gehören Sie zu den vielen, die immer noch versuchen (und scheitern), eine Switch 2 zu ergattern?