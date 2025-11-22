Die englischen Medien "sind nicht bereit für einen schwarzen Superstar" wie Jude Bellingham, sagt die ehemalige Arsenal- und England-Legende

HQ

Jude Bellinghams Rolle in der englischen Nationalmannschaft scheint gesichert zu sein, doch der Mittelfeldspieler von Real Madrid war in den letzten Monaten in einige Kontroversen verwickelt, die darin gipfelten, dass Thomas Tuchel sein Verhalten anprangerte, nachdem er wütend reagiert hatte, als er bei einem 2:0-Spiel gegen Albanien, in dem Bellingham zum MVP gewählt wurde, ausgewechselt wurde.

Ian Wright, ehemaliger Stürmer für England sowie für Crystal Palace und Arsenal unter anderen, zeigte seine Unterstützung für Bellingham, sagte, er mache sich Sorgen über die Medienberichterstattung über Bellingham und deutete an, dass einige Menschen in England "nicht bereit für einen schwarzen Superstar sind".

Wright sagte es auf dem YouTube-Kanal The Overlap, als er gefragt wurde, ob Wright Ähnlichkeiten mit Raheem Sterling sehe, dem Arsenal-Fußballer, der zuletzt 2022 für England spielte, und englische Zeitungen der Vorurteile gegenüber schwarzen Fußballern vorwarf. "Ich glaube nicht, dass sie bereit sind für einen schwarzen Superstar, der sich so bewegen kann wie Jude. Sie können ihn nicht anfassen. Er geht raus, tritt auf, er tut, was er tut.

"Es ist zu hochnäsig für diese Leute. Ich sage es mal in Fußball-Begriffen. Sie alle lieben N'Golo Kanté. Er ist ein bescheidener schwarzer Mann, macht weiter, was er tut. Aber wenn man einen Pogba oder einen Bellingham bekommt und diese Art von Energie bekommt, gefällt das den Leuten nicht. Also macht jemand wie Jude aus irgendeinem Grund diese Leute Angst wegen seiner Fähigkeiten und der Inspiration, die er geben kann."

Wright sagte, Jude Bellingham sei "jemand, den die Medien nicht kontrollieren können": "Er zeigt den Leuten, dass ich hier bin, schwarz bin, stolz bin, bereit zu gehen." Stimmen Sie zu?