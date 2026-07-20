Die englische Fußballlegende Kevin Keegan, zweifacher Ballon d'Or, stirbt im Alter von 75 Jahren an Krebs

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Fußballlegende Kevin Keegan, ehemaliger englischer Nationaltrainer und Spieler, der als einer der besten aller Zeiten gilt, ist im Alter von 75 Jahren gestorben, sechs Monate nachdem er bekannt gab, an Krebs im vierten Stadium zu leiden. Im Januar 2026 berichtete seine Familie, dass die Ärzte nach einem Krankenhausaufenthalt wegen Bauchsymptomen festgestellt hatten, dass er Krebs hatte.

Am Montag, dem 20. Juli, bestätigte eine Erklärung von Keegans Familie, dass er verstorben ist. "Der ehemalige englische Spieler und Trainer hatte gegen Krebs gekämpft und war in seinen letzten Momenten von seiner Frau und seinen Töchtern umgeben", sagten sie.

Als zweifacher Ballon d'Or in den Jahren 1978 und 1979 spielte Keegan als Stürmer und Mittelfeldspieler bei Scunthorpe United, Liverpool, Hamburg SV, Southampton, Newcastle United und Blacktown City in einer Karriere zwischen 1968 und 1985 mit über 750 Vereinseinsätzen und 63 Einsätzen für die englische Nationalmannschaft, wobei er mehrere Titel gewann, darunter drei Meistertitel mit Liverpool (1973, 1975, 1977), einen Bundesligatitel mit Hamburg (1979) sowie den Europapokal 1977 mit Liverpool.

Als Trainer wurde er der einzige Trainer, der Meister der drei Vereine wurde, die er in seiner ersten Saison trainierte (Newcastle 1993, Fulham in der zweiten Liga 1999 und Manchester City 2002). Er war außerdem Trainer der englischen Nationalmannschaft, allerdings nur anderthalb Jahre, bevor er vor der Weltmeisterschaft 2002 zurücktrat.