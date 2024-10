Die Engine von Fallout 1 in Fallout 4 wurde abgebrochen Das Mod-Team, das an Fallout: Vault 13 arbeitete, brannte aus, als es an dem ehrgeizigen Projekt arbeitete.

HQ Da wir noch weit davon entfernt sind, dass Bethesda ein neues Fallout-Hauptspiel veröffentlicht, haben es sich die Modder zur Aufgabe gemacht, ehrgeizige Projekte zu entwickeln, die das Universum lebendig und interessant halten. Fallout: London kommt mir in den Sinn, und Fallout: Vault 13 war ein ähnliches Projekt. Fallout: Vault 13 wurde 2021 mit der Arbeit begonnen und war eine Mod, die versuchte, das ursprüngliche Fallout-Spiel mit der Engine von Fallout 4 neu zu gestalten. Es wurde eine Demo veröffentlicht und es wurde viel Arbeit daran geleistet, aber laut einem Social-Media-Post des Leiters des Mod-Teams (via Eurogamer) erwies sich der Umfang des Projekts einfach als zu viel. "Nach reiflicher Überlegung und Überlegung haben wir beschlossen, die Entwicklung von Fallout: Vault 13 offiziell auszusetzen", schrieb Projektgründer und Co-Leiter Culinwino. "Es war keine leichte Entscheidung, aber wir glauben, dass es in dieser Phase unserer Reise der richtige Schritt ist." Da das Team aus Freiwilligen bestand, erwies sich Burnout als der Killer des Projekts. Es gab keine internen Machtkämpfe und Bethesda kam auch nicht mit einem großen Unterlassungshammer daher. Es gibt noch einen Funken Hoffnung für das Projekt, da die Demo immer noch zum Download zur Verfügung steht und der aktuelle Build der Mod auf dem Nexus veröffentlicht werden soll. Vielleicht nimmt ja jemand anderes die Fackel auf.