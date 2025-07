Die endgültige Call of Duty: Black Ops 6 Zombies-Karte wird nächste Woche erscheinen

HQ

Treyarch hält die Fans schon lange in Atem, wenn es darum geht, eine neue Karte Call of Duty: Black Ops 6 Zombies zu veröffentlichen. Nach Shattered Veil Anfang April haben wir nun fast vier Monate auf die Veröffentlichung der nächsten Karte gewartet, aber zum Glück ist sie näher als weiter entfernt.

Das Veröffentlichungsdatum für die endgültige Zombies-Karte, die für BOPS 6 geplant ist und als Reckoning bekannt ist, wurde bestätigt, wobei sie zusammen mit Saison 5 für das Spiel veröffentlicht wird. Es wird bereits nächste Woche, am 7. August, debütieren und die Spieler in einen wissenschaftlichen Komplex führen, um Richtofen und dem Rest der Bande zu helfen, Samantha Maxis endlich Einhalt zu gebieten, nachdem sie aus ihrer Gefangenschaft entkommen ist.

Während wir auf feste Details warten, was diese Karte enthalten wird, die Geschichte, die sie über ihr langes Easter Egg enthüllen wird, und sogar die neuen Wunderwaffen, die sie einführen wird, scheinen die jüngsten Teaser von Treyarch darauf hinzudeuten, dass sie einen neuen Feind einführen wird, den es zu besiegen gilt, ein Panzersoldat-ähnliches Monster, obwohl dieses Mal anscheinend vom Charakter Klaus aus Mauer der Toten gesteuert wird.

Erwartet im Laufe dieser Woche weitere Informationen zu Reckoning, da Activision dazu neigt, Informationen über eine neue Call of Duty -Saison eine Woche vor ihrer Ankunft zu veröffentlichen, in diesem Fall also wahrscheinlich am Donnerstag, den 31. Juli.