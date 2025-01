Die emotionalen Unterstützungsnetzwerke von Männern schrumpfen mit dem Alter

HQ

Männer verlieren mit zunehmendem Alter fast die Hälfte ihres emotionalen Unterstützungsnetzwerks, so eine neue Studie, die in Psychology & Aging veröffentlicht wurde. Forscher, die Harvard-Studenten über 70 Jahre lang begleiteten, fanden heraus, dass Männer in ihren 30ern sich zwar auf durchschnittlich zwei Personen stützten, um sich wohl zu fühlen, während sie sich im Alter von 90 Jahren nur noch auf eine verließen. Überraschenderweise war der Rückgang bei wichtigen Lebensübergängen wie dem Ruhestand konstant, aber während der Ehe ausgeprägter, was auf eine Abhängigkeit von Ehepartnern hindeutet. Frühe familiäre Wärme spielte jedoch eine entscheidende Rolle – Männer aus fürsorglichen Haushalten unterhielten etwas größere Unterstützungsnetzwerke. Diese Ergebnisse werfen ein Licht auf die Herausforderungen, sinnvolle Verbindungen aufrechtzuerhalten, wenn Männer älter werden. Spiegelt diese Schrumpfung die natürliche emotionale Unabhängigkeit wider, oder verpassen Männer wichtige Verbindungen?

Wer wäre Ihre Anlaufstelle für emotionale Unterstützung, wenn sich die Meilensteine des Lebens verschieben?

Shutterstock

