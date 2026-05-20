Die Embracer Group spaltet sich auf und trennt Fellowship Entertainment mit ihren größten IPs aus

HQ

Die Embracer Group kündigte Pläne an, sich in zwei börsennotierte Unternehmen aufzuspalten und den Großteil ihres wichtigen geistigen Eigentums durch die Ausgliederung von Fellowship Entertainment, einem IP-geführten Unternehmen, das auf Spieleentwicklung, Veröffentlichung und Lizenzierung basiert, abzuspalten.

Diese Entscheidung wurde getroffen, um "das volle Potenzial der hochwertigen Vermögenswerte in der Gruppe zu nutzen und die Wertschöpfung zu beschleunigen", erklärt Embracer im Ankündigungsbeitrag. Nach der Lektüre des Dokuments scheint es in Laiensprachen zu sein, dass sich Embracer aufspaltet, damit Fellowship Entertainment sich auf alle kreativen Elemente seines Geschäfts konzentrieren kann, während Embracer das Geschäft verwaltet und überwacht und gleichzeitig Dinge außerhalb der neuen Spieleentwicklung verfolgt, also "Mobile, Distribution, Retro, Filme, Remakes und Remaster".

Die IP, die nun als Teil von Fellowship Entertainment gesammelt werden, sind: Herr der Ringe, Der Hobbit, Kingdom Come: Deliverance, Metro, Tomb Raider, Darksiders, Dead Island, Remnant sowie "viele weitere". Die Hauptgeschäftsbereiche von Fellowship sind Entwicklung und Veröffentlichung sowie Lizenzierung. Embracer hingegen ist in den Geschäftsbereichen PC/Konsolenspiele, Mobile Games, Unterhaltung und Dienstleistungen und anderen tätig, was wir als alles andere, das nicht erwähnt ist, annehmen.

Fellowship Entertainment soll 2027 an der Nasdaq Stockholm notiert werden und wird daher ein separat börsennotiertes Unternehmen sein. "Diese Trennung dreht sich um einen stärkeren Managementfokus und eine klarere Verantwortlichkeit, um jedem Unternehmen die Struktur und Führung zu geben, um sein volles Potenzial zu entfalten. Ich bin wirklich begeistert von den Aussichten von Fellowship Entertainment, in den kommenden Jahren organisch zu wachsen. Ich bin ebenso optimistisch hinsichtlich des Potenzials des umfangreichen Portfolios und der selektiven M&A-Möglichkeiten für einen fokussierteren Embracer", sagte Embracer-CEO Lars Wingefors zur Aufteilung.