Die Embracer Group plant, Herr der Ringe so viel wie möglich zu melken

Der schwedische Industrieriese Embracer Group geriet im Frühjahr in Schwierigkeiten, als klar wurde, dass er einen wichtigen Deal verpasst hatte, was zu einem Absturz der Aktie führte. Wir wissen bereits, dass einige Studios, Projekte und mehr darunter leiden werden. Der CEO des Unternehmens, Lars Wingefors, bestätigte, dass die kommende Zeit hart sein wird, aber es scheint, dass er glaubt, dass es ein notwendiges Übel ist - alles, damit Embracer fokussierter werden kann. Und jetzt ist klar, dass der Fokus auf Herr der Ringe liegt.

Laut dem neu ernannten CEO Matthew Karch geht es nun darum, die Marke so gut wie möglich zu melken, und während einer Pressekonferenz sagte er:

"Ich habe ein hohes Maß an Vertrauen, dass sich dieser gesamte Prozess leicht in einer besseren Produktauswahl niederschlagen wird, die profitabler ist und uns in Zukunft größere Wachstumschancen bietet, und das hilft, das geistige Eigentum, das wir in unserem Unternehmen besitzen, zu nutzen." "Ich meine, wir besitzen Herr der Ringe, und wir wissen, dass wir Herr der Ringe auf sehr bedeutende Weise nutzen und daraus eines der größten Gaming-Franchises der Welt machen müssen, und das ist offensichtlich etwas, was wir tun werden."

Abschließend betonte er, dass diese neue einheitliche Vision der beste Weg für das Unternehmen sei.

"Das ist also eine viel bessere Ressourcennutzung als einige der anderen Projekte, an denen einige unserer Teams gearbeitet haben. Wenn wir also zusammenarbeiten, haben wir diese Möglichkeiten und wir freuen uns sehr, dass dies relativ schnell umgesetzt wird."

Was denkst du über die Zukunft von Embracer Group und Herr der Ringe?