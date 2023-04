Die Elite 4 des Jabra sind für Arbeit und Freizeit konzipiert

HQ

Wenn Sie auf der Suche nach einem neuen Paar In-Ear-Kopfhörern sind und sich von den typischen AirPods lösen möchten, dann hat Jabra vielleicht genau die richtige Lösung für Sie. Diese als Jabra Elite 4 Active bekannten Ohrhörer sind für den Einsatz bei der Arbeit, zu Hause oder während des Trainings konzipiert und verfügen sogar über ein sicheres Styling, das darauf abzielt, sie unabhängig von der Aktivität an Ort und Stelle zu halten.

Diese Ohrhörer verfügen außerdem über eine aktive Geräuschunterdrückung, um Umgebungsgeräusche auszublenden, sowie über Wasser- und Schweißschutz und sind ideal für jemanden, der sie in einer Reihe von Umgebungen verwenden möchte.

Um zu sehen, ob diese Ohrhörer das Richtige für Sie sind, schauen Sie sich unbedingt die neueste Quick Look unten an, in der unser eigener Magnus einige Fakten und Gedanken über das Gadget geteilt hat.