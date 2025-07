Die Einschaltquoten von South Park sind dank der Episode über Trumps Penis um 258 % gestiegen

HQ

In der neuesten Folge (die sich in der letzten Woche wie ein Lauffeuer im Internet verbreitet hat), Bergpredigt, liebt US-Präsident Donald J. Trump Satan höchstpersönlich, und bevor sie zur Sache kommen und Chaos im Heu anrichten, sehen wir, wie Trump seinen (in der Zeichentrickserie) komisch winzigen Penis entblößt, etwas, von dem viele dachten, es würde das Ende von South Park als Serie bedeuten. Das ist nicht passiert. Stattdessen geschah das Gegenteil.

Laut USA Today wurde South Park jetzt von 258 % mehr Zuschauern gestreamt als zuvor, dank Trumps kleinem Penis, der das genaue Gegenteil von dem Kommentar des Teufels ist, als er in der Folge zum ersten Mal die Genitalien des Präsidenten sieht: "Ich kann nicht einmal etwas sehen, es ist so klein."

The White House hat die Episode wie folgt kommentiert:

"Die Heuchelei der Linken hat wirklich kein Ende - jahrelang haben sie South Park für das angegriffen, was sie als 'beleidigende' Inhalte bezeichnet haben, aber plötzlich loben sie die Show. Genau wie die Macher von South Park hat auch die Linke keine authentischen oder originellen Inhalte, weshalb ihre Popularität weiterhin ein Rekordtief erreicht. Diese Ausstellung ist seit über 20 Jahren nicht mehr relevant und hängt an einem seidenen Faden mit uninspirierten Ideen in einem verzweifelten Versuch, Aufmerksamkeit zu erregen. Präsident Trump hat in nur sechs Monaten mehr Versprechen eingelöst als jeder andere Präsident in der Geschichte unseres Landes - und keine viertklassige Show kann Präsident Trumps Erfolgsserie aus der Bahn werfen."

Keine glücklichen Gesichter, nein. Verdammt, Satan!