Die Einnahmen aus Videospielen in Großbritannien sind im Jahr 2024 sogar gesunken, was zum Teil auf einen zusammenbrechenden physischen Markt zurückzuführen ist

Das Jahr 2024 war alles andere als gut für die Welt der Videospiele, da wir Rekordentlassungen und sogar Umsatzeinbußen erlebten, wie VGC berichtete. Es heißt, dass die Einnahmen aus Videospielen insbesondere in Großbritannien um 4,4 % auf 4,6 Mrd. £ gesunken sind, und der Grund dafür liegt in der sich ständig ändernden Art und Weise, wie wir Spieleunterhaltung konsumieren.

Den größten Beitrag zum Rückgang leistete der physische Markt, der im Jahr 2024 praktisch zusammenbrach, wobei nur 324,4 Mio. £ aus dem Verkauf von Box-Spielen in Großbritannien generiert wurden, was einem erschütternden Rückgang von 35 % gegenüber 2023 entspricht.

Der digitale Markt stagnierte größtenteils, mit einem Gesamtrückgang von 1 %, der dazu führte, dass 4,29 Mrd. £ auf PCs, Konsolen und Mobilgeräten generiert wurden. Konkret wird darauf hingewiesen, dass die Verkäufe von PC-Spielen um 5 %, Konsolen um satte 15 %, mobile Geräte um 2,6 % und Abonnements um 12 % stark gestiegen sind.

Wie erwartet war das größte Spiel des Jahres in Großbritannien EA Sports FC 25, das es schaffte, allein im Land 2,9 Millionen Einheiten auszuliefern, aber das Wichtigste ist, dass es heißt, dass 80 % dieser Verkäufe von digitalen Kopien stammten, was weiter ausdrückt, wie physische Spiele zu einem Relikt der Vergangenheit werden.

Dieser Rückgang der Umsatzentwicklung bedeutet auch, dass der einst sehr dominante Videospielsektor es im zweiten Jahr in Folge nicht geschafft hat, den Film- und Videosektor in Großbritannien zu schlagen, was ihm früher mit geschlossenen Augen gelungen ist. Vielleicht wird 2025 die Dinge wieder in Gang kommen, mit vielen großen und aufregenden AAA-Projekten, die im Laufe des Jahres geplant sind.