Die ehemalige Weltranglistenerste Garbiñe Muguruza schließt sich Feliciano López als Co-Direktor der Mutua Madrid Open an

Der ehemalige Weltranglistenerste im Tennis Garbiñe Muguruza, Gewinner von 10 WTA-Titeln, darunter Roland Garros 2016 und Wimledon 2017, der 2024 vom Profitennis zurücktrat, wurde zum Co-Direktor der Mutua Madrid Open ernannt, dem Masters-1000-Turnier von ATP und WTA, das seit 2022 jährlich im Frühjahr in Madrid stattfindet.

Muguruza wird das Turnier gemeinsam mit Feliciano López leiten, einem weiteren ehemaligen Tennisspieler, der 2023 in den Ruhestand ging, das Turnier aber seit 2019 leitet. "Das Doppeldirektorensystem, das bei keinem anderen Event auf ATP- oder WTA-Zirken verwendet wird, festigt Madrid als Vorreiter für Innovation, Führung, Vielfalt und Zukunftsdenken", sagte das Tennisturnier.

Das Co-Direktor-Modell soll voraussichtlich "die Unterstützung, Aufmerksamkeit und Erfüllung der Bedürfnisse der Spieler auf den ATP- und WTA-Touren weiter verbessern" und der CEO der Madrid Open, Gerard Tsobanian, sagt, dass dieser Schritt das Turnier an die Spitze der strukturellen Gleichberechtigung stellt: "Seit vielen Jahren geben wir gleichberechtigtes Preisgeld an Männer und Frauen, Und jetzt machen wir dasselbe mit unserer internen Organisationsstruktur."

Mutua Madrid Open findet vom 20. April bis zum 6. Mai 2026 statt, und die Tickets sind bereits erhältlich.