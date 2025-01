Die Ehefrau von Kai Havertz wird im Internet unsäglich beschimpft, nachdem der Arsenal-Spieler einen Elfmeter verschossen hat

HQ

Kai Havertz, deutscher Spieler, der seit 2023 für Arsenal spielt, vergab während des Spiels zwischen Arsenal und Manchester United im FA Cup viele Torchancen, darunter den einzigen verschossenen Elfmeter im Elfmeterschießen, der von Altay Bayindir gestoppt wurde und United so den Sieg bescherte. Nach dem Spiel schlugen einige Arsenal-Fans auf ihn ein... und sogar seine Frau Sophia, die unsäglichen Missbrauch erlitt.

In einem Instagram-Stories-Post zeigte Havertz einige der Nachrichten, die sie von Fans erhalten hat, die unglücklich darüber waren, dass ihre Partnerin einen Elfmeter verschoss. Einige der Nachrichten beinhalten "Ich werde zu dir nach Hause kommen und dein Baby schlachten, ich mache keine Witze, warte einfach" oder "Ich hoffe, du hast eine Fehlgeburt" von Nutzern @campo.jr1 und @kingaimz10.

"Dass jemand denkt, dass es in Ordnung ist, so etwas zu schreiben, ist für mich so schockierend... Ich hoffe, du schämst dich für dich selbst. Ich bin mir nicht sicher, was ich überhaupt sagen soll, aber bitte seid respektvoller. Wir sind besser als das", sagte sie.

Laut The Standard untersucht Arsenal aktiv, wie die Nutzer identifiziert und rechtliche Schritte eingeleitet werden können.

Seit 2018 ist Havertz mit dem deutschen Model und Influencer Sophia Weber zusammen. Das Paar, beide 25 Jahre alt, heiratete sie im Jahr 2024 und gab bekannt, dass sie ein Baby erwarten.